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22 августа, 11:24

Путин: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предстоящие выборы должны подтвердить устойчивость российского государства и зрелость политической системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

Выступление главы государства на съезде ЕР. Видео © Life.ru

По словам главы государства, выборы также станут выражением воли миллионов граждан и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны.

Путин отметил, что российская политическая система должна демонстрировать способность противостоять внешним угрозам, шантажу и агрессии.

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Ранее Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России и её способность противостоять внешним угрозам. Голосование пройдёт с 18 по 20 сентября.

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Дарья Денисова
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