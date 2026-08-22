Путин: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства

Предстоящие выборы должны подтвердить устойчивость российского государства и зрелость политической системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

Выступление главы государства на съезде ЕР. Видео © Life.ru

По словам главы государства, выборы также станут выражением воли миллионов граждан и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны.

Путин отметил, что российская политическая система должна демонстрировать способность противостоять внешним угрозам, шантажу и агрессии.

Ранее Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России и её способность противостоять внешним угрозам. Голосование пройдёт с 18 по 20 сентября.