ЦИК зарегистрировала 39 кандидатов от восьми партий на выборы глав 8 регионов

ЦИК России зарегистрировал 39 кандидатов от восьми политических партий для участия в выборах глав восьми регионов страны. Об этом 19 августа сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК

По её словам, всего региональные отделения девяти партий выдвинули на выборы 40 кандидатов.

«Зарегистрированы 39 в результате человек, которые были выдвинуты 8 партиями», — сказала Памфилова.

Таким образом, один из выдвинутых кандидатов не прошёл процедуру регистрации. Выборы руководителей восьми субъектов РФ состоятся в рамках единого дня голосования.

Напомним, 18–20 сентября прямые выборы глав регионов пройдут в восьми субъектах — Республике Мордовия, Республике Тыва, Чеченской Республике, Белгородской, Пензенской, Тверской, Ульяновской и Брянской областях, а ещё в трёх республиках (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия — Алания) руководителей изберут депутаты местных парламентов.