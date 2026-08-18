«Яблоко» вычеркнули из бюллетеня: на выборах в Госдуму поборются 10 партий

Центризбирком России исключил «Яблоко» из бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму девятого созыва. После корректировки в нём остаются десять политических партий.

Изменения внесли после вступления в силу решения Верховного суда об отмене регистрации федерального списка «Яблока». 10 августа суд первой инстанции удовлетворил иск «Родины», а 17-го апелляционная коллегия оставила вердикт без изменений.

Полученный партией по итогам жеребьёвки номер два никому передавать не будут. Остальные участники сохранят прежние позиции.

Первой в бюллетене останется «Единая Россия», следом под номером три будет идти ЛДПР. Далее расположатся Партия прямой демократии, «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Таким образом, на федеральном уровне за места в Госдуме будут бороться десять партий. Такое количество участников станет минимальным за всю историю выборов нижней палаты по федеральным спискам. Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдёт с 18 по 20 сентября.