Памфилова: У ЦИК РФ не было оснований для отказа к моменту регистрации «Яблока»

У Центризбиркома не было оснований отказать партии «Яблоко» в регистрации федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На момент принятия решения комиссия не получала от Генпрокуратуры, Минюста или других ведомств сведений, которые могли бы помешать регистрации. В итоге ЦИК допустил к выборам все 11 партий, подавших необходимые документы, подчеркнула собеседница радио «Комсомольская правда».

Она уточнила, что закон допускает последующую отмену регистрации федерального списка. Однако в некоторых случаях решать этот вопрос должен суд, например, если с соответствующим требованием обращается другая политическая партия.

«Отмена регистрации — она выходит за рамки нашей компетенции», — отметила глава Центризбиркома РФ.

Напомним, ранее Верховный суд РФ вынес решение об аннулировании регистрации партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу. Суд полностью удовлетворил исковые требования, поданные партией «Родина».