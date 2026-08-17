Памфилова обвинила Запад в усилении провокаций перед выборами в России

Перед выборами в России может резко вырасти число провокаций со стороны западных разведывательных структур, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По её оценке, противники РФ попытаются использовать кампанию для разжигания конфликтов.

Глава Центризбиркома напомнила, что в 2024 году было зафиксировано 1,2 млн кибератак, причём 460 тыс. из них пришлись на систему ДЭГ. Попытки раскачать ситуацию могут предприниматься в том числе в зоне СВО. Запад намерен оказывать серьёзное давление, подчеркнула собеседница радио «Комсомольская правда».

«Думаю, что будет много провокаций», — цитирует Памфилову kp.ru.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне придут на сентябрьские выборы вопреки угрозам и внешнему давлению. Памфилова тогда доложила президенту о готовности избирательной системы к голосованию.