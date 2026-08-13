Более 1,6 тысячи участников СВО выдвинуты кандидатами на выборах в сентябре

Более 1,6 тысячи участников и ветеранов СВО зарегистрированы кандидатами на выборах разных уровней, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Из них 1,5 тысячи выдвинуты политическими партиями, 141 баллотируются как самовыдвиженцы. На выборы в Госдуму партии выдвинули 186 участников СВО — 110 по спискам и 76 по округам.

«Всего на выборах всех уровней в единый день голосования, в сентябрьские выборы этого года, выдвинут 1 641 человек — участники и ветераны специальной военной операции», — сказала Памфилова.

В сентябре 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, которые пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября — по смешанной системе (225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам). Избирательная кампания стартовала 16 июня. Голосование впервые пройдёт на исторических территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).