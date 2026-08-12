Суд рассмотрит иск об отмене регистрации депутата Матвеева на выборах в Госдуму

Самарский областной суд 12 августа должен был рассмотреть иск об отмене регистрации депутата Госдумы Михаила Матвеева в качестве кандидата в новый созыв. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Заседание назначено на 12 августа 2026 года в 10:30 в здании Самарского областного суда», — говорится в сообщении.

Иск подала Анна Саранцева, кандидат от Российской партии пенсионеров по тому же округу, что и Матвеев. Она утверждает, что действующий депутат нарушил выборное законодательство и законы об интеллектуальной собственности. Матвеев состоит в Госдуме с 2021 года от КПРФ, а до этого с 2007 года был депутатом Самарской губернской думы.

В итоге самарский областной суд перенёс на 13 августа рассмотрение иска об отмене регистрации кандидата. Причина — защите понадобилось больше времени на подготовку.

Ранее Верховный суд России снял «Яблоко» с выборов в Госдуму, удовлетворив иск партии «Родина». Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.