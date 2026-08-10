«Яблоко» попалось на двух фронтах: Верховный суд нашёл у партии плагиат и зарубежные деньги

Согласно решению Верховного суда России, партия «Яблоко» в период проведения предвыборной кампании допустила нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, используя чужие произведения без надлежащего разрешения. Кроме того, на счета партии поступали денежные средства от физических и юридических лиц, которые, в свою очередь, получали финансирование из иностранных государств.

В ходе судебного заседания также были представлены сведения о распространении агитационных материалов партии через зарубежные интернет-ресурсы. При этом утверждения о наличии в материалах партии призывов к экстремистской деятельности не рассматривались в рамках данного дела — для их проверки требуется отдельное производство и предоставление соответствующих доказательств.

Сегодня Верховный суд России снял «Яблоко» с выборов в Госдуму, удовлетворив иск партии «Родина». Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.