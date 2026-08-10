Росфинмониторинг подтвердил иностранное финансирование «Яблока»

ЦИК России представила в Верховный суд доказательства того, что кандидаты от «Яблока» финансировались из-за рубежа. По словам представителя комиссии, информация была получена от Росфинмониторинга: ведомство подтвердило наличие иностранных источников средств у ряда лиц из федерального списка партии и её контрагентов.

Кроме того, представитель ЦИК подтвердил факт нарушения партией «Яблоко» законодательства об интеллектуальной собственности в ходе ведения агитационной кампании. Относительно исковых требований ЦИК занял нейтральную позицию, предоставив суду право принять окончательное решение.

«Среди доводов истца заслуживают внимания доводы об интеллектуальной собственности, что является основанием для отмены регистрации, но мы последнее слово оставляем за судом», — приводит его слова РИА «Новости».

Сегодня Верховный суд приступил к рассмотрению искового заявления партии «Родина», требующей аннулировать регистрацию федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». Истец аргументирует свою позицию предполагаемыми нарушениями избирательного законодательства, в частности, использованием «Яблоком» иностранных источников финансирования. Представители «Яблока» категорически отвергли данные обвинения, назвав их беспочвенными, и ходатайствовали об отклонении иска.