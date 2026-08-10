Нарушение авторских прав и экстремизм: «Родина» раскрыла суть претензий к конкурентам, но «Яблоко» их не признаёт

В понедельник Верховный суд России приступил к рассмотрению резонансного иска. Партия «Родина» требует аннулировать регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Истец выдвинул целый ряд серьезных обвинений. В частности, утверждается, что оппоненты грубо нарушили права интеллектуальной собственности. На официальном ресурсе «Яблока» были обнаружены логотипы других парламентских объединений, изображения публичных лиц Виктории Бони и Дмитрия Медведева, а также фрагменты советской экранизации «Война и мир» без указания авторов.

Финансовый вопрос стал отдельным камнем преткновения, передаёт РИА «Новости». Согласно заявлению представителя «Родины», после официальной регистрации публикации в пользу этой партии достигли аномальных значений. Затраты на них составили 88 миллионов рублей, что выходит за рамки установленного законом избирательного фонда.

Авторами агитационных сообщений выступали зарубежные массмедиа и структуры, имеющие статус иностранного агента в РФ. Кроме того, заявитель указал на наличие уведомлений об отсутствии зарубежных счетов у 218 выдвиженцев ещё до проведения съезда, что противоречит нормам законодательства.

Представитель «Родины» также подчеркнул идеологическую подоплёку оппонентов, уличив их в пропаганде ЛГБТ*, экстремистских настроениях и разжигании вражды. Каждое из перечисленных деяний является самостоятельным поводом для снятия объединения с дистанции.

Представители «Яблока» заняли жёсткую оборонительную позицию. Во время заседания они официально заявили, что не признают выдвинутые требования ни полностью, ни частично. Центризбирком привлечён к процессу в качестве стороны, чьи действия могут быть пересмотрены решением служителей Фемиды.

Выборы парламентариев девятого созыва назначены на двадцатое сентября. Избирателям предстоит посетить участки в течение трёх дней — с восемнадцатого по двадцатое число.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.