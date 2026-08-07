«Яблоко» сняли с выборов в Госдуму или нет: решение суда, апелляция и что будет с бюллетенем Оглавление Так сняли «Яблоко» с выборов или нет? Нарушения в агитации и не только Запрещённые соцсети, иноагенты и террористы Сколько стоит незаконная кампания «Яблока» Кто поддерживает «Яблоко» из-за рубежа Какие могут быть итоги Верховный суд РФ отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко». О вероятных причинах, нарушениях, связях партии с иностранными агентами и последствиях таких действий — в статье Life.ru. 7 августа, 17:29 7431 7431 Почему «Яблоко» могут снять с выборов в Госдуму. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский

7 августа 2026 года иск об отмене регистрации партии «Яблоко» на выборы в Госдуму поступил в Верховный суд, а 10 августа регистрацию партии отменили. Однако решение ещё может быть обжаловано и до вступления его в силу ЦИК не станет менять уже утверждённый бюллетень.

Так сняли «Яблоко» с выборов или нет?

Суд, рассмотрев заявление и доводы сторон, принял решение удовлетворить заявление и отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Однако решение ещё не вступило в законную силу.

- Решение суда в силу не вступило, у нас есть пять дней, и мы будем его обжаловать, — заявил журналистам председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

В ЦИК сообщили, что информации о том, когда начнут обсуждать вопрос об исключении партии «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму, пока нет. Следующее заседание назначено на среду, 12 августа.

Нарушения в агитации и не только

Формально партия «Яблоко» провела съезд и выдвинула кандидатов на выборы в Государственную думу ещё 27 июня этого года. Они прошли процедуру регистрации, однако у других участников предвыборной гонки возникли обоснованные претензии. Ранее лидеры парламентских партий критиковали представителей «Яблока»: в частности, Геннадий Зюганов (КПРФ) напомнил, что они не осудили действия неонацистского киевского режима, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) раскритиковал предложения партии по урегулированию конфликта с Украиной и призвал признать «Яблоко» нежелательной организацией.

В последние несколько месяцев члены партии попали в эпицентр нескольких скандалов. Бывшей депутат Мосгордумы от «Яблока» Максим Круглов*** получил семь лет колонии за фейки о ВС РФ. В конце июня член партии Светлана Кривицкая устроила пьяное ДТП в столице. В начале июля в Москве задержали члена регионального отделения партии Елену Перепелицу — предварительно, в связи с уголовным делом, связанным с пожертвованиями в адрес организации, деятельность которой в России запрещена.

Все скандалы партии «Яблоко». Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Алексей Журавлёв («Родина»), в свою очередь, обратил внимание на множество нарушений российского законодательства. Он попросил Верховный суд России признать недействительной регистрацию списка, выдвинутого объединением на выборы девятого созыва нижней палаты парламента.

Ключевые доводы и доказательства касаются активности «Яблока» в зарубежных социальных сетях, запрещённых на территории нашей страны, а также связей с лицами, признанными иностранными агентами, террористами и экстремистами, нежелательными организациями. Важная деталь: согласно российскому законодательству (в первую очередь, положениям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), сразу после съезда партии, который принимает решение о выдвижении кандидатов на выборы, любые информационные материалы, направленные на привлечение голосов, могут быть квалифицированы как предвыборная агитация, а расходы на них должны учитываться в избирательном фонде.

Запрещённые соцсети, иноагенты и террористы

Несмотря на то что официальный сайт партии не содержит ссылок на запрещённые в России соцсети, аккаунты «Яблока» в Instagram**** и Facebook**** активно ведутся с 2015 года. К этим аккаунтам привязан и профиль в Threads****. Таким образом, партия не просто использует запрещённые соцсети для системной коммуникации с аудиторией, а фактически игнорирует российское законодательство.

Важнейшим элементом предвыборной кампании «Яблока» стала поддержка со стороны блогеров, имеющих статус иностранных агентов, а также лиц, признанных террористами и экстремистами. Среди них — Михаил Ходорковский**, Илья Варламов*, Екатерина Шульман*, Александр Плющев*, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза** и другие лица, внесённые Минюстом России в реестр иностранных агентов, а Росфинмониторингом — в список экстремистов и террористов. Эти авторы размещали агитационные материалы в поддержку «Яблока» на YouTube, в Telegram, TikTok, X, Instagram****, Facebook****, Threads****.















При этом Федеральный закон от 11.03.2024 № 42-ФЗ прямо запрещает размещение коммерческой рекламы на ресурсах иностранных агентов. Вдобавок с 1 сентября 2025 года размещение рекламы в Instagram****, Facebook****, Threads**** и X запрещено Федеральным законом от 07.04.2025 № 72-ФЗ. «Яблоко» системно нарушает оба этих запрета и выстраивает агитационную кампанию на площадках, которые не предусмотрены для этого законом.

7 августа 2026 года стали известны детали переговоров представителей «Яблока» (в частности, Кирилла Гончарова) с администраторами телеграм-каналов, связанных с проектом АТЕО, о поддержке партии на выборах. Ресурсы АТЕО (Ateo Breaking, Ateo Blacked) публиковали агитационные материалы, их совокупная аудитория достигает почти миллиона подписчиков, а оценочная стоимость нескольких публикаций, по мнению экспертов рынка, превышает 3,5 млн рублей. Это прямое взаимодействие с лицами, чья деятельность в России признана нежелательной, для своей предвыборной агитации.

Сколько стоит незаконная кампания «Яблока»

За что на «Яблоко» подали в суд. Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Эксперты рынка оценили коммерческую стоимость размещения материалов в поддержку партии «Яблоко» в социальных сетях и мессенджерах. В период с 1 по 26 июня 2026 года было 33 публикации, их стоимость могла составить 2,4 млн рублей. Зато с 27 июня (дата съезда и начала избирательной кампании) по 6 августа 2026 года активность резко выросла: появилось уже 179 публикаций, а их стоимость оценивается в 33 млн рублей. Из них за период с 29 июля (дата регистрации списка ЦИК) по 6 августа — 17 млн рублей. (в среднем 1,9 млн рублей в день). И это только некоторые примеры наиболее крупных размещений в поддержку партии.

Сразу после съезда «Яблока» заметно усилилась активность по поддержке партии на запрещённых платформах — Instagram**** и YouTube. Там она получила неожиданно большие охваты. Напомним, что ранее эти площадки были уличены в поддержке антироссийских сил. Так, по оценкам экспертов рынка, в Instagram**** кампания получила почти 500 тыс. социальных реакций за период с 27 июня по 6 августа. Стоимость необходимого для этого охвата оценивается примерно в 20,2 млн рублей. С 29 июля по 6 августа — уже 11,8 млн рублей (в среднем 1,3 млн в день). На YouTube контент в поддержку «Яблока» получил почти 660 тыс. социальных реакций за тот же период. Стоимость такого охвата оценивается экспертами в 35,2 млн рублей. С 29 июля по 6 августа — 17,4 млн рублей (в среднем 1,9 млн в день).

Таким образом, по мнению экспертов, совокупная стоимость размещения материалов и их продвижения за период с 27 июня по 6 августа в рублёвом эквиваленте может достигать 88,6 млн рублей, из которых более 55 млн пришлись на запрещённые и недоступные для официального политического финансирования площадки — Instagram****, YouTube, а также ресурсы иноагентов.

По оценке экспертов, при сохранении такой плотности информационной работы до 17 сентября (день тишины) расходы «Яблока» на незаконную кампанию могли бы составить 305,6 млн рублей. Однако с учётом нарастающего характера предвыборной гонки (по данным ЦИК, на последние четыре недели приходится 82,6% всех расходов в избирательных кампаниях) совокупная стоимость за весь период с 27 июня по 17 сентября может достигнуть 739,5 млн рублей, а с учётом периода с 1 июня — 755,3 млн.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что на продвижение партии «Яблоко» в зарубежных социальных сетях могли потратить миллионы долларов. Он обратил внимание на то, что с июня по начало августа в Интернете появилось около 51,5 тыс. публикаций о партии.

Кто поддерживает «Яблоко» из-за рубежа

Параллельно с масштабной медийной кампанией в запрещённых соцсетях «Яблоко» получило публичную поддержку от западных государственных структур и СМИ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила о поддержке партии. Западные СМИ, в том числе Deutsche Welle*****, Русская служба BBC*****, «Радио Свобода»***** и телеканал «Настоящее время»*****, системно освещали допуск «Яблока» до выборов, акцентируя внимание на его «антивоенной повестке» и называя «единственной оппозиционной партией».

Особый интерес представляет публикация «Радио Свобода»***** от 6 августа 2026 года с комментарием Юлии Навальной***, призывающей голосовать за «Яблоко». Факт публичной агитации за российскую партию со стороны лиц, связанных с иностранными структурами, лишний раз подтверждает, что иностранные структуры пытаются грубо вмешаться в российские выборы.

В начале августа Алексей Журавлёв отметил, что «Яблоко» могут финансировать из-за рубежа.

Какие могут быть итоги

Чем известна партия «Яблоко». Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Совокупность представленных фактов позволяет сделать однозначный вывод: партия «Яблоко» ведёт предвыборную кампанию с грубыми нарушениями российского законодательства.

Похоже, что «Яблоко» финансирует свою кампанию в обход избирательного фонда. Расходы на агитацию и продвижение контента в запрещённых соцсетях и у иноагентов не могли быть оплачены с официального счёта партии, так как это прямо запрещено законом. Сумма потенциальных внефондовых расходов, по оценкам экспертов, составляет более 70 млн рублей за период с 27 июня по 6 августа. Напомним, что превышение предельной суммы расходов избирательного фонда на 5% влечёт снятие партии с выборов по решению Верховного суда России. В цифрах это 20 млн рублей от максимальных 400 млн избирательного фонда. Получается, что партия «Яблоко», получив такую поддержку, превысила это сумму в несколько раз.

«Яблоко» использует запрещённые площадки в целях агитации. Реклама в Instagram****, Facebook****, Threads**** и X запрещена с 1 сентября 2025 года, а размещение коммерческой рекламы у иноагентов запрещено с 22 марта 2024 года. Однако «Яблоко» системно игнорирует оба эти запрета.

Партия координируется с экстремистскими структурами. Переговоры с администраторами телеграм-каналов АТЕО, признанных в России нежелательными, подтверждают целенаправленное взаимодействие с лицами, чья деятельность запрещена на территории РФ.

Партию поддерживают зарубежные структуры, которые пытаются вмешаться в российские выборы. Публичные заявления западных СМИ, ПАСЕ и фигур, связанных с иностранными структурами, подтверждают, что «Яблоко» рассматривается как инструмент внешнего вмешательства во внутрироссийские выборы.

Таким образом, у Верховного суда России имелись все основания для удовлетворения иска и отмены регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко». Речь идёт не о политическом преследовании, как утверждают представители партии, а о восстановлении законности в избирательном процессе. Любая политическая сила, участвующая в выборах, обязана соблюдать единые для всех правила игры. И если эти правила нарушаются, особенно в столь системном и масштабном объёме, ответ должен быть адекватным — вплоть до полного снятия с предвыборной гонки.

* Признан в России иноагентом. ** Признан иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. *** Внесён в перечень экстремистов и террористов. **** Facebook, Instagram и Threads принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой в России. ***** Включены в реестр СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.

Авторы Вячеслав Кокуркин