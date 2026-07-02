В Москве задержана член партии «Яблоко» Елена Перепелица

В Москве задержана член регионального отделения партии «Яблоко» Елена Перепелица. Информацию подтвердила её адвокат Ольга Пельш.

«Елена Валерьевна Перепелица задержана, завтра состоится заседание суда по избранию ей меры пресечения», — сказала защитница.

В пресс-службе «Яблока» сообщили, что, по имеющейся информации, уголовное дело связано с пожертвованиями в адрес организации, деятельность которой в России запрещена. Эти переводы, по данным партии, имели место в прошлом.

60-летняя Перепелица состоит в партии с 2017 года. В разное время она входила в состав московских избирательных комиссий различного уровня, в том числе была членом ТИК района Марьина Роща. Заседание суда по мере пресечения назначено на завтра.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Мосгордумы от «Яблока» Максима Круглова* к 7 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ, а также ограничил ему доступ к интернету. Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

* Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.