«Не слышал ни одного слова»: Зюганов разнёс «Яблоко» за отказ поддерживать Россию

Партия «Яблоко» ни разу не осуждала действия Украины и не помогала тем, кто страдает в результате конфликта или сражается на фронте. Об этом в беседе с журналистами напомнил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«А ведь для того, чтобы мы уцелели, нам надо побеждать там. Война-то объявлена русскому миру на полное уничтожение», — сказал политик.

По словам лидера российских коммунистов, он уже много лет знает основателя «Яблока» Григория Явлинского, и ещё в те времена его удивило, как партия собирается провести преобразования в РФ всего за 500 дней. В конечном счёте у Зюганова сложилось впечатление, что того «неплохо учили американцы». Пришедший же в Кремль президент Владимир Путин взял курс на укрепление государственности.

«Я не вижу, чтобы «Яблоко» поддерживало эту политику... Ну, я не слышал от «Яблока» ни одного слова, ни осуждения, ни даже сочувствия тем, кто сейчас страдает. Поэтому у меня к этому давно сложилось свое ощущение. Я не хочу, чтобы кто-то ещё раз обманывал избирателей. Очень не хочу», — указал он.

Ранее председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв обвинил «Яблоко» в финансировании из-за рубежа. По мнению парламентария, она не получит голосов, если вообще «дойдёт до финиша».