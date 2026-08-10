Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов

Верховный суд Российской Федерации вынес решение об аннулировании регистрации партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу. Суд полностью удовлетворил исковые требования, поданные партией «Родина».

«Исковое заявление партии «Родина» удовлетворить в полном объёме», — сказано в решении суда.

В свою очередь, «Яблоко» подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина» и её лидера Алексея Журавлёва.

Напомним, сегодня Верховный суд приступил к рассмотрению искового заявления партии «Родина», требующей аннулировать регистрацию федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». Истец аргументирует свою позицию предполагаемыми нарушениями избирательного законодательства, в частности, использованием «Яблоком» иностранных источников финансирования. Представители «Яблока» категорически отвергли данные обвинения, назвав их беспочвенными, и ходатайствовали об отклонении иска.

Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года.