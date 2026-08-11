Золотое «Яблоко»? Чем на самом деле владеют участники скандальной партии

Партия «Яблоко» снята с выборов. Однако перед этим кандидаты подали декларации о доходах и имуществе. За год они задекларировали около 502 миллионов рублей доходов. На счетах в совокупности оставалось 105,6 миллиона рублей. Земельный фонд партии — примерно 190 гектаров, пишет Mash Money.

Самая высокая декларация оказалась у Ларисы Должиковой — 180,58 миллиона рублей. На 19 счетах у неё было около 141 тысячи рублей. В собственности четыре участка в Смоленской области (0,52 га), автомобили BMW X3 (два), Volkswagen Touareg и Skoda Yeti, а также акции «Диасофта», ОАК и «Глобалтрак Менеджмент». Доходы — от предпринимательства, зарплаты и дивидендов.

На втором месте — Руслан Зинатуллин (47,09 млн рублей), на 54 счетах — около 2,2 млн рублей. У него участок в Татарстане (21 м²), доля в квартире и три гаража. Доходы — дивиденды от «Финама», зарплата в ООО «СМ-Логистика» и в татарстанском отделении «Яблока». Из автомобиля — Chevrolet Lanos 2008 года. Третья — Елена Карпова (9,86 млн рублей), у неё Mercedes-Benz GLC и доли в двух квартирах. Главный землевладелец — Александр Коняшенков: 153,79 га, 31 участок в Псковской области.

Напомним, накануне Верховный суд России снял «Яблоко» с выборов в Госдуму, удовлетворив иск партии «Родина». Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.