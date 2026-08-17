Верховный суд признал законным снятие «Яблока» с выборов в Госдуму

Верховный суд России признал законным снятие федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Апелляционная коллегия отклонила жалобу партии на решение об отмене регистрации кандидатов.

Первоначально с требованием снять федеральный список «Яблока» с выборов обратилась партия «Родина». 10 августа Верховный суд удовлетворил этот иск, после чего «Яблоко» подало апелляцию.

Основанием для отмены регистрации стали нарушения, выявленные при финансировании избирательной кампании, а также претензии к агитационным материалам и соблюдению законодательства об интеллектуальной собственности. В частности, речь шла о поступлении средств от лиц, ранее получавших переводы из-за рубежа. Представители «Яблока» с выводами первой инстанции не согласились. Председатель партии Николай Рыбаков просил апелляционную коллегию полностью отменить решение и отказать «Родине» в удовлетворении иска.

Решение касается федерального списка партии. Кандидаты «Яблока», зарегистрированные для участия в выборах по одномандатным округам, с выборов из-за этого решения не снимаются. Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года.