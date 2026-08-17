Верховный суд признал законным снятие «Яблока» с выборов в Госдуму
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Верховный суд России признал законным снятие федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Апелляционная коллегия отклонила жалобу партии на решение об отмене регистрации кандидатов.
Первоначально с требованием снять федеральный список «Яблока» с выборов обратилась партия «Родина». 10 августа Верховный суд удовлетворил этот иск, после чего «Яблоко» подало апелляцию.
Основанием для отмены регистрации стали нарушения, выявленные при финансировании избирательной кампании, а также претензии к агитационным материалам и соблюдению законодательства об интеллектуальной собственности. В частности, речь шла о поступлении средств от лиц, ранее получавших переводы из-за рубежа. Представители «Яблока» с выводами первой инстанции не согласились. Председатель партии Николай Рыбаков просил апелляционную коллегию полностью отменить решение и отказать «Родине» в удовлетворении иска.
Решение касается федерального списка партии. Кандидаты «Яблока», зарегистрированные для участия в выборах по одномандатным округам, с выборов из-за этого решения не снимаются. Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года.
Напомним, Верховный суд РФ аннулировал регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, полностью удовлетворив иск «Родины». При этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что у комиссии не было оснований отказать «Яблоку» в регистрации, поскольку на момент решения она не получала от Генпрокуратуры или Минюста данных, препятствующих этому, и допустила к выборам все 11 партий, подавших документы.
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