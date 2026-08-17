Зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу* дали 11 лет за фейки и дискредитацию ВС РФ

Зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* получил 11 лет и один месяц лишения свободы по совокупности уголовных дел. О вердикте сообщила пресс-служба судов Псковской области.

Шлосберга* признали виновным в распространении заведомо ложной информации о Российской армии по части 2 статьи 207.3 УК РФ и повторной дискредитации Вооружённых сил по части 1 статьи 280.3 УК РФ. Дополнительно ему запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение семи лет.

Всего суд учитывал три уголовных дела в отношении политика. Одно из них касалось неисполнения обязанностей иностранного агента — ранее по этому эпизоду политику назначили 420 часов обязательных работ. Ещё два были связаны с публикациями об Армии России.

Ранее Life.ru сообщал, что Шлосбергу* продлили содержание под стражей по делу о фейках и дискредитации ВС РФ. По версии следствия, одним из поводов стала размещённая им в соцсети видеозапись с информацией о Вооружённых силах России.

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