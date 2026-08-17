Против руководителей «Дождя»* Синдеевой** и Тена возбуждено уголовное дело
Наталья Сиднеева* и Марк Тен*. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marc_ten
Председатель совета директоров телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева** и гендиректор Марк Тен стали фигурантами уголовного дела. Им вменяют организацию деятельности нежелательной в России организации, сообщили в правоохранительных органах.
Производство возбуждено по части 3 статьи 284.1 УК РФ. Другие обстоятельства расследования и процессуальный статус фигурантов пока не раскрываются, пишет ТАСС.
Дело против руководителей телеканала появилось вскоре после претензий к другим его сотрудникам. Несколько дней назад Life.ru сообщал, что следствие потребовало заочно арестовать ведущего «Дождя»* Михаила Фишмана**.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку Ирину Баблоян* на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без обязательной маркировки иностранного агента. Её признали виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.
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** Внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.