Следствие потребовало ареста для ведущего телеканала «Дождь»* Фишмана**
Михаил Фишман*. Обложка © ТАСС / Михаил Савостьянов
Следствие просит через суд арестовать ведущего телеканала «Дождь»* Михаила Фишмана**. Ему вменяется участие в деятельности нежелательной организации. Информация появилась в материалах дела Таганского суда Москвы.
Ходатайство следствия об избрании Фишману** меры пресечения было принято к расссмотрению сегодня, 13 августа. Ведущему грозит до 4 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в ходе судебного процесса.
Ранее Таганский районный суд Москвы назначил журналистке Ирине Баблоян**, включённой в реестр иностранных агентов, административный штраф в размере 45 тысяч рублей. Её признали виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Нарушение связано с производством или распространением материалов иностранным агентом без предусмотренного законом указания на соответствующий статус.
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* СМИ внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Внесён в реестр иностранных агентов на территории РФ.