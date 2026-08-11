Журналистку-иноагента Баблоян* оштрафовали на 45 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы назначил журналистке Ирине Баблоян*, включённой в реестр иностранных агентов, административный штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов.

Баблоян* признали виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Нарушение связано с производством или распространением материалов иностранным агентом без предусмотренного законом указания на соответствующий статус.

Также штраф в размере 45 тысяч рублей назначили бывшей главе благотворительного фонда Ольге Романовой*. Её привлекли к ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Речь идёт о непредставлении либо несвоевременном представлении в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Баблоян* попала в реестр иноагентов в апреле прошлого года. Как сообщили в Минюсте, она участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также распространяла материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, она, по данным ведомства, публиковала недостоверные сведения о решениях российских органов публичной власти и проводимой ими политике, а также информацию, формирующую негативный образ ВС РФ. Помимо того, Баблоян* выступала против специальной военной операции на Украине и в настоящее время проживает за пределами России.

Ранее Басманный районный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки* на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Также он заочно приговорён к 11 годам лишения свободы по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.