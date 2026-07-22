Суд оштрафовал блогера Майкла Наки* на 40 тысяч рублей

Блогера Майкла Наки* оштрафовали в Москве на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Такое решение принял Басманный районный суд.

Наки* признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд установил, что он не представил в уполномоченный орган сведения, которые обязан предоставлять в соответствии с законодательством об иностранных агентах.

За это блогеру назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее Наки* был заочно приговорён к 11 годам лишения свободы по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

Кроме того, в настоящее время в отношении блогера расследуется уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Напомним, 10 июля Следственный комитет сообщил о завершении расследования нового уголовного дела против Майкла Наки*. По версии следствия, в опубликованном не позднее мая 2024 года ролике содержались призывы к действиям против безопасности России. Материалы передали для последующего направления в суд.