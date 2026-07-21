Блогера Михаила Светова* заочно арестовали по делу об иноагентах

Савёловский суд Москвы вынес постановление о заочном аресте блогера Михаила Светова*. Судьи рассмотрели ходатайство по уголовному делу о нарушении правил работы иностранного агента. Информация об этом появилась в открытых материалах на официальном портале судебной инстанции.

«Текущее состояние: удовлетворено, 20.07.2026», — указано в статусе дела.

Постановление обретёт законную силу в пятницу, 24 июля. Закон устанавливает за подобное нарушение правил для иноагентов наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Министерство юстиции внесло Либертарианскую партию России* в список иностранных агентов. Ведомство объяснило своё решение конкретными действиями организации. По версии чиновников, Либертарианская партия* публиковала искажённые сведения о работе государственных органов и выборах. Также структура выступала против проведения специальной военной операции и склоняла граждан к нарушению территориальной целостности государства.

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