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Регион
21 июля, 00:18

Блогера Михаила Светова* заочно арестовали по делу об иноагентах

Михаил Светов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mrlibertarian

Михаил Светов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mrlibertarian

Савёловский суд Москвы вынес постановление о заочном аресте блогера Михаила Светова*. Судьи рассмотрели ходатайство по уголовному делу о нарушении правил работы иностранного агента. Информация об этом появилась в открытых материалах на официальном портале судебной инстанции.

«Текущее состояние: удовлетворено, 20.07.2026», — указано в статусе дела.

Постановление обретёт законную силу в пятницу, 24 июля. Закон устанавливает за подобное нарушение правил для иноагентов наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Верховный суд отклонил жалобу Яны Трояновой* об оспаривании статуса иноагента
Верховный суд отклонил жалобу Яны Трояновой* об оспаривании статуса иноагента

Ранее Министерство юстиции внесло Либертарианскую партию России* в список иностранных агентов. Ведомство объяснило своё решение конкретными действиями организации. По версии чиновников, Либертарианская партия* публиковала искажённые сведения о работе государственных органов и выборах. Также структура выступала против проведения специальной военной операции и склоняла граждан к нарушению территориальной целостности государства.

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* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Лия Мурадьян
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