Верховный суд отклонил жалобу Яны Трояновой* об оспаривании статуса иноагента

Life.ru рассказывал, что суд заочно приговорил Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима за оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, ей на четыре года запретили публиковаться в интернете и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Поводом для преследования стало скандальное интервью, где, по версии обвинения, звучали призывы к насилию, а свидетель в суде заявил, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей.