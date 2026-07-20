Верховный суд отклонил жалобу Яны Трояновой* об оспаривании статуса иноагента
Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу актрисы Яны Трояновой* пытавшейся оспорить свой статус. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — сказано в вердикте суда.
Life.ru рассказывал, что суд заочно приговорил Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима за оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, ей на четыре года запретили публиковаться в интернете и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Поводом для преследования стало скандальное интервью, где, по версии обвинения, звучали призывы к насилию, а свидетель в суде заявил, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей.
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*Включена в перечень иностранных агентов Минюста России, а также список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.