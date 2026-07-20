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Регион
20 июля, 06:34

Верховный суд отклонил жалобу Яны Трояновой* об оспаривании статуса иноагента

Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу актрисы Яны Трояновой* пытавшейся оспорить свой статус. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», сказано в вердикте суда.

С уехавшей из России Трояновой* взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей
С уехавшей из России Трояновой* взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей

Life.ru рассказывал, что суд заочно приговорил Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима за оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, ей на четыре года запретили публиковаться в интернете и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Поводом для преследования стало скандальное интервью, где, по версии обвинения, звучали призывы к насилию, а свидетель в суде заявил, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей.

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*Включена в перечень иностранных агентов Минюста России, а также список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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