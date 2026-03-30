С уехавшей из России Трояновой* взыскали иноагентский штраф в 40 тысяч рублей

Актриса Яна Троянова*, сыгравшая главную роль в сериале «Ольга», снова оштрафована Федеральной службой судебных приставов на 40 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным ФССП, с февраля 2026 года за Трояновой* числится не только новый штраф, но и невыплаченный исполнительский сбор по предыдущему долгу — 1144 рубля. В конце января суд уже взыскивал с актрисы штраф в 20 тысяч за нарушение законодательства об иностранных агентах, однако самостоятельно она задолженность не погасила, поэтому деньги пришлось списывать принудительно.

Несколько лет назад Троянова* покинула Россию, после чего её внесли в реестр иностранных агентов, а затем — в список террористов и экстремистов. Против актрисы возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды, а саму её объявили в международный розыск

Ранее суд заочно приговорил Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима по трём статьям: оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, актрисе запретили на четыре года размещать что-либо в интернете и назначили штраф в 250 тысяч рублей. Поводом для уголовного преследования стало скандальное интервью, в котором, по версии обвинения, звучали призывы к насилию. В суде выступил свидетель, заявивший, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей.