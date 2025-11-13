Следствие допросило мать журналистки, взявшей скандальное интервью у Трояновой*

Следователи допросили мать журналистки Надежды Юровой, которая взяла интервью у актрисы Яны Трояновой*. Эта беседа стала основанием для возбуждения уголовного дела против артистки.

Женщина не явилась в суд, но на стадии следствия рассказала, что дочь, работающая на издание «Новая газета Европа»** уехала из России и занимается журналистикой, однако в какой именно стране — неизвестно. Она также отметила, что у них «прохладные» отношения.

«Ни одного интервью с участием моей дочери я не смотрела и не собираюсь смотреть, чтобы не расстраиваться», — сказано в протоколе её допроса.

Напомним, ранее суд приговорил Троянову* к 8 годам лишения свободы заочно. Её признали виновной по трём статьям: оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, актрисе запретили на четыре года публиковать что-либо в интернете и назначили штраф в 250 тысяч рублей.