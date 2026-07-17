Минюст внёс Либертарианскую партию* в реестр иноагентов

Минюст включил Либертарианскую партию России* (ЛПР*) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе с партией в обновленный реестр также вошли писатель Дмитрий Петров*, журналист Александр Поливанов* и проект «Четвёртый сектор»*.

Как пояснили в Минюсте, Либертарианская партия* распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов власти и избирательной системе, выступала против специальной военной операции и призывала к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, в министерстве указали, что партия публиковала материалы иностранных агентов, а среди её участников есть лица, уже включённые в соответствующий реестр.

По данным ведомства, Петров* и Поливанов* (директор ОВД-Инфо**) также распространяли недостоверную информацию о деятельности российских властей, выступали против СВО и участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Оба, как утверждается, проживают за пределами России.

Проект «Четвёртый сектор»* распространял материалы иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также публиковал недостоверные сведения о деятельности органов власти и российской системе образования. В Минюсте отметили, что основатели проекта проживают за рубежом.

Закон об иностранных агентах предусматривает внесение в специальный реестр физических лиц, организаций и объединений, которые, по данным Минюста, подпадают под установленные законодательством критерии. Статус иноагента влечёт за собой специальные обязанности, включая маркировку материалов и соблюдение требований по отчётности.

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