Московский суд вынес заочный приговор журналисту Аркадию Бабченко*. Фигуранта, включенного в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Разбирательство проходило на судебном участке мирового судьи № 412. Согласно материалам дела, подсудимый совершил преступление, предусмотренное статьей об уклонении от исполнения обязанностей, которые накладывает статус иностранного агента.

Следствие установило, что ранее мужчину дважды привлекали к административной ответственности за нарушение профильного порядка деятельности. Однако, даже находясь за пределами РФ, он продолжил игнорировать законодательные требования.

Основанием для уголовного преследования стали публикации в социальных сетях, которые распространялись без соответствующей маркировки. Нарушение правил демонстрации статуса в интернете стало ключевым аргументом обвинения.

Поскольку осужденный покинул страну, вердикт вынесен без его личного участия. Теперь, если местоположение гражданина будет установлено, его ожидает реальное наказание в исправительной колонии.

Аркадий Бабченко* — российский и украинский журналист и писатель, бывший военный корреспондент. Широкую известность он получил в мае 2018 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала его убийство в Киеве, чтобы якобы предотвратить реальное покушение. Эта операция вызвала обвинения в провокации, подрывающей доверие к украинским властям, и насмешки в западных СМИ. После инсценировки он некоторое время жил в Украине, затем в 2019 году покинул страну.

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