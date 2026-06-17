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Регион
17 июня, 02:43

Сбежавший из России журналист Бабченко* объявлен в розыск

Аркадий Бабченко*. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua

Аркадий Бабченко*. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua

Сбежавший из России журналист Аркадий Бабченко*, признанный иноагентом и включённый в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Бабченко* объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей», — сказал собеседник агентства.

Ему вменяется уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ранее Бабченко* дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

По данным следствия, находясь за пределами России, он распространил в соцсетях материалы без маркировки иноагента. Карточка фигуранта появилась в базе розыска МВД.

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Ранее СК возбудил против Бабченко* уголовное дело/ Фигуранта подозревают в уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Расследование ведёт Останкинский межрайонный следственный отдел в Москве.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

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Виталий Приходько
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