СК возбудил дело против журналиста-иноагента Аркадия Бабченко*
Аркадий Бабченко*. Обложка © Wikipedia
Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
Фигуранта подозревают в уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Ему вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ.
Расследование ведет Останкинский межрайонный следственный отдел по Северо-Восточному округу Москвы. Журналист ранее был внесён в перечень террористов и экстремистов.
В ближайшее время Бабченко* планируют заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следственные органы решают вопрос об объявлении его в розыск.
Аркадий Бабченко* — российский и украинский журналист и писатель, бывший военный корреспондент. Широкую известность он получил в мае 2018 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала его убийство в Киеве, чтобы якобы предотвратить реальное покушение. Эта операция вызвала обвинения в провокации, подрывающей доверие к украинским властям, и насмешки в западных СМИ. После инсценировки он некоторое время жил в Украине, затем в 2019 году покинул страну.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.