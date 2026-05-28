Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 10:24

СК возбудил дело против журналиста-иноагента Аркадия Бабченко*

Аркадий Бабченко*. Обложка © Wikipedia

Аркадий Бабченко*. Обложка © Wikipedia

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Фигуранта подозревают в уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Ему вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ.

Расследование ведет Останкинский межрайонный следственный отдел по Северо-Восточному округу Москвы. Журналист ранее был внесён в перечень террористов и экстремистов.

В ближайшее время Бабченко* планируют заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следственные органы решают вопрос об объявлении его в розыск.

Москвич попал под следствие за перевод криптовалюты Аркадию Бабченко* для ВСУ
Москвич попал под следствие за перевод криптовалюты Аркадию Бабченко* для ВСУ

Аркадий Бабченко* — российский и украинский журналист и писатель, бывший военный корреспондент. Широкую известность он получил в мае 2018 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала его убийство в Киеве, чтобы якобы предотвратить реальное покушение. Эта операция вызвала обвинения в провокации, подрывающей доверие к украинским властям, и насмешки в западных СМИ. После инсценировки он некоторое время жил в Украине, затем в 2019 году покинул страну.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Аркадий Бабченко
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar