Москвич попал под следствие за перевод криптовалюты Аркадию Бабченко* для ВСУ

В отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело по обвинению в финансировании террористической деятельности. Мужчина перечислил свыше 60 тысяч рублей на криптокошелёк Аркадия Бабченко*. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На москвича завели дело за перевод криптовалюты Бабченко*. Видео © Telegram / Следком

В ходе расследования выяснилось, что с января 2023 года по март 2024 года подозреваемый оказывал финансовую поддержку Вооружённым силам Украины (ВСУ). Переводы осуществлялись в криптовалюте на реквизиты, предоставленные Бабченко*, и превысили 60 тысяч рублей. Действия жителя Москвы были обнаружены и остановлены благодаря слаженной работе следователей московского Следственного комитета, оперативников правоохранительных органов и с поддержкой сил Росгвардии.

По словам представителя СК, с задержанным выполнены все необходимые следственные мероприятия, и ему предъявлено официальное обвинение.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что студент Российского университета дружбы народов (РУДН) был осуждён на восемь лет лишения свободы за материальную поддержку «Исламского государства»**. Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича виновным в финансировании терроризма и назначил ему наказание — восемь лет колонии.