5 октября, 09:36

Суд арестовал имущество фигуранта дела о финансировании терроризма Евгения Цоя*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A-torn Jakkawanmonthon

Суд наложил обеспечительные меры на всё имущество уроженца Узбекистана Евгения Цоя*, обвиняемого в финансировании террористической деятельности участников организации «Артподготовка»**. Об этом сообщается в материалах дела.

Согласно документам в распоряжении ТАСС, в отношении Цоя* назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Также указано, что следствием «в полном объёме собран характеризующий материал».

Цой был задержан в Москве 5 августа и обвинён по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По решению Останкинского суда он был арестован на два месяца, а на прошлой неделе срок содержания под стражей продлён ещё на один месяц.

Ранее Росфинмониторинг внёс Евгения Цоя* в перечень террористов и экстремистов, его имущество и банковские счета в России арестованы.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

