Уроженец Узбекистана Цой задержан по обвинению в финансировании терроризма

Уроженец Узбекистана Евгений Цой был арестован в Москве по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. Согласно документам, Цой был задержан 5 августа, в тот же день ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

«Цой задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, в тот же день последнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), последний допрошен по существу предъявленного обвинения. <...> Судом в отношении Цоя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах дела.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд принял решение о заключении Цоя под стражу до 5 ноября, согласившись с доводами следствия о том, что он может воспрепятствовать уголовному судопроизводству, находясь на свободе.

Дело касается событий 2022 года и связано с расчётным счётом «на сайте Революция». На имущество Цоя наложен арест. По данным защиты, у него есть квартира в России, но нет недвижимости за рубежом. Следствие отмечает, что Цой, хоть и является гражданином Российской Федерации, не проживает по месту жительства и не имеет постоянного легального источника доходов. Известно, что ранее он не был судим. По месту жительства Цоя проведены обыски, осмотрен его мобильный телефон и направлены запросы в различные ведомства.

Ранее студент Российского университета дружбы народов (РУДН) был осуждён на восемь лет лишения свободы за материальную поддержку «Исламского государства»*. Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича виновным в финансировании терроризма и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. В ходе разбирательства было установлено, что Дукаев перевёл около 12 тысяч рублей на банковский счёт другого фигуранта, дело которого было выделено в отдельное производство.

