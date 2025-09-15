Владимир Путин
15 сентября, 07:04

Владельцев оператора Ланта обвинили в финансировании украинских террористов

Ъ: Собственников оператора Ланта обвинили в финансировании ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Генпрокуратура России потребовала конфисковать в доход государства телекоммуникационную компанию «Ланта» из-за финансирования её владельцами украинских вооружённых формирований. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы административного иска.

В качестве ответчиков по делу фигурируют совладельцы оператора связи Александр Зайцев и Александр Васильев, супруга Зайцева Маргарита, а также болгарская ассоциация For free Russia association. По данным издания, компания «Ланта», обслуживающая предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей Тамбовской области, использовалась для финансирования ВСУ и запрещённых в России формирований, включая «Айдар»*.

В 2024 году владельцы компании приобрели автомобильную технику общей стоимостью свыше 24 миллионов рублей для украинской террористической организации, а Маргарита Зайцева участвовала в организации аукционов по сбору средств в поддержку ВСУ и Нацгвардии Украины.

Генпрокуратура подчёркивает, что с 2017 года Зайцевы проживают в Болгарии, продолжая получать доходы от деятельности компании через управляющего Васильева. Ведомство требует ареста и передачи всех активов компании в государственную казну, предупреждая, что в противном случае под угрозой окажется информационная безопасность оборонных предприятий, коммерческих организаций и граждан.

Российский учёный получил три года колонии за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала судебный процесс с целью признания экстремистской деятельности и последующего запрета ассоциации хлебопекарных предприятий. Данная ассоциация владеет половиной акций компании «Рижский хлеб», оцениваемой в 1,5 миллиарда рублей. По данным надзорного ведомства, часть доходов этого предприятия, полученных через латвийский фонд, использовалась для поддержки запрещённой в России террористической организации «Азов»* и Вооружённых сил Украины.

* Террористические организации, запрещённые на территории России.

