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15 июля, 19:18

Российских хлебопекарей заподозрили в спонсировании «Азова»*

Ъ: ГП требует признать экстремистским объединение хлебопеков за помощь ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenisProduction.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenisProduction.com

Генпрокуратура РФ подала иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, контролирующего 50% компании «Рижский хлеб» стоимостью 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Надзорное ведомство установило, что часть прибыли предприятия направлялась через латвийский фонд на финансирование запрещённого в России террористического подразделения «Азов»* и ВСУ. В объединении состоят граждане Латвии и Украины, занимающиеся противоправной деятельностью против интересов РФ. По данным следствия, с 2023 по 2025 год они перечислили более 36,8 тыс. евро на закупку оружия и боеприпасов.

Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области.

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Ранее Life.ru писал, что в Коми задержали главу «Револьт-центра» Павла Андреева за госизмену. Его подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Согласно имеющейся информации, задержанный активно взаимодействовал с представителями Североатлантического альянса и получал деньги за свою деятельность.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Александра Мышляева
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