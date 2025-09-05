Российский учёный получил три года колонии за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета Дмитрия Скопина*, признанного виновным в публичном оправдании терроризма в Интернете. Учёного приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как установило следствие, 12 августа 2024 года Скопин* в Telegram-канале оправдывал вторжение украинских боевиков и их действия на территории Суджанского района Курской области. Прокурор требовала назначить 3,5 года колонии, однако суд учёл смягчающие обстоятельства: добровольную выдачу мобильного телефона, предоставление паролей и написание явки с повинной. Также была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость обвиняемого на момент совершения преступления.

Помимо основного наказания, суд установил дополнительные ограничения: двухлетний запрет на администрирование веб-сайтов, уничтожение изъятой SIM-карты и конфискацию мобильного телефона в доход государства. Санкция статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в Интернете») предусматривает до 7 лет лишения свободы, однако суд назначил наказание ближе к минимальному пределу, приняв во внимание раскаяние подсудимого и его готовность к сотрудничеству со следствием.

Ранее в Старобельске был арестован местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. По данным следствия, он передавал секретную информацию сыну своей кумы, который является сотрудником силовых ведомств. Во время допроса задержанный сознался, что собирал и отправлял противнику сведения о дислокации и передвижениях российских войск.