Севастополец получил 14 лет за шпионаж в пользу Украины

Житель Севастополя приговорён к 14 годам лишения свободы за передачу Украине данных о дислокации военной техники и объектов ВС РФ. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

«Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Севастополя Сергея Боднарашика»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина в период с января по октябрь 2023 года в мессенджере Telegram инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации. Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.