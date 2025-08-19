Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 10:38

Россиянин годами шпионил за военными в зоне СВО для Украины по просьбе сына кумы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Старобельска за передачу Киеву данных о ВС РФ

Обложка © УФСБ России по ЛНР

Обложка © УФСБ России по ЛНР

В Старобельске задержан местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Он передал секретные сведения сыну кумы, который являлся сотрудником силовых органов, сообщили в управлении ФСБ России по ЛНР.

Задержание жителя Старобельска, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Видео © УФСБ России по ЛНР

В ходе допроса мужчина признал свою вину. Задержанный рассказал, что собирал и передавал противнику разведданные о дислокации и передвижениях подразделений Российской армии. Шпионить его попросил сын кумы сразу после начала СВО. Мужчина утверждает, что на тот момент не осознавал всей тяжести совершаемого им преступления. На основании собранных улик в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Офицер СБУ потребовал от россиянина убить высокопоставленного военного взамен долга
Офицер СБУ потребовал от россиянина убить высокопоставленного военного взамен долга

Также ФСБ России сегодня опубликовала кадры задержания члена террористической организации, который собирался поджечь ж/д состав в Удмуртии. Участвовавшие в захвате преступника оперативники переоделись в узнаваемые оранжевые манишки железнодорожных рабочих, чтобы не вызывать у него подозрений.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Криминал
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar