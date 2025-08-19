Россиянин годами шпионил за военными в зоне СВО для Украины по просьбе сына кумы

В Старобельске задержан местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Он передал секретные сведения сыну кумы, который являлся сотрудником силовых органов, сообщили в управлении ФСБ России по ЛНР.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. Задержанный рассказал, что собирал и передавал противнику разведданные о дислокации и передвижениях подразделений Российской армии. Шпионить его попросил сын кумы сразу после начала СВО. Мужчина утверждает, что на тот момент не осознавал всей тяжести совершаемого им преступления. На основании собранных улик в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.