Россиянин годами шпионил за военными в зоне СВО для Украины по просьбе сына кумы
Сотрудники ФСБ задержали жителя Старобельска за передачу Киеву данных о ВС РФ
Обложка © УФСБ России по ЛНР
В Старобельске задержан местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Он передал секретные сведения сыну кумы, который являлся сотрудником силовых органов, сообщили в управлении ФСБ России по ЛНР.
Задержание жителя Старобельска, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Видео © УФСБ России по ЛНР
В ходе допроса мужчина признал свою вину. Задержанный рассказал, что собирал и передавал противнику разведданные о дислокации и передвижениях подразделений Российской армии. Шпионить его попросил сын кумы сразу после начала СВО. Мужчина утверждает, что на тот момент не осознавал всей тяжести совершаемого им преступления. На основании собранных улик в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
