Студент РУДН осуждён на 8 лет за финансирование ИГ*

Студент Российского университета дружбы народов приговорен к восьми годам лишения свободы за материальную поддержку террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС участник судебного заседания.

«Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), гражданина Российской Федерации, на момент задержания являющегося студентом второго курса ФГАОУ ВО «РУДН им. Патриса Лумумбы». Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, первые три года из которых — в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — рассказал собеседник издания.

Как уточнил источник, государственный обвинитель прокурор Светлана Тарасова настаивала на более строгом наказании, предлагая назначить осужденному на год больше. В ходе разбирательства было установлено, что молодой человек, являющийся приверженцем суннитского течения в исламе, перевёл порядка двенадцати тысяч рублей на банковский счёт другого фигуранта, чье дело было выделено в отдельное производство. На момент совершения инкриминируемого деяния обвиняемому было 22 года.

Ранее в Старобельске был арестован местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый систематически собирал секретные данные о дислокации российских военных подразделений и передавал их через сына своей знакомой, служащего в силовых структурах, представителю иностранного государства. Свою вину мужчина полностью признал на допросе.