Экс-сотрудницу Жилищника обвинили в финансировании Артподготовки*

Бывшая сотрудница государственного бюджетного учреждения «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова арестована по обвинению в финансировании запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»*. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершая перечисление денежных средств, [Шувалова] осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации «Артподготовка», а также совершение ими преступлений террористической направленности», — приводится в материалах дела.

Задержание подозреваемой произошло на выезде из России, когда она пыталась покинуть территорию государства. В настоящее время фигурантка содержится под стражей в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным издания, супруг и сын Шуваловой заблаговременно выехали за пределы РФ ещё до момента её ареста.

Ранее в Старобельске был арестован местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Согласно материалам расследования, обвиняемый осуществлял передачу секретных данных сыну своей близкой знакомой, служащему в силовых структурах. На допросе мужчина признался в систематическом сборе и последующей отправке противнику разведданных, касающихся дислокации и перемещения военных формирований Российской Федерации.