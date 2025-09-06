Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 17:16

Экс-сотрудницу Жилищника обвинили в финансировании Артподготовки*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / handcuffs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / handcuffs

Бывшая сотрудница государственного бюджетного учреждения «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова арестована по обвинению в финансировании запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»*. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершая перечисление денежных средств, [Шувалова] осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации «Артподготовка», а также совершение ими преступлений террористической направленности», — приводится в материалах дела.

Задержание подозреваемой произошло на выезде из России, когда она пыталась покинуть территорию государства. В настоящее время фигурантка содержится под стражей в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным издания, супруг и сын Шуваловой заблаговременно выехали за пределы РФ ещё до момента её ареста.

Российский учёный получил три года колонии за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Российский учёный получил три года колонии за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Ранее в Старобельске был арестован местный житель по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Согласно материалам расследования, обвиняемый осуществлял передачу секретных данных сыну своей близкой знакомой, служащему в силовых структурах. На допросе мужчина признался в систематическом сборе и последующей отправке противнику разведданных, касающихся дислокации и перемещения военных формирований Российской Федерации.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar