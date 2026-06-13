Разыскиваемого в РФ блогера и математика Вербицкого* задержали в Ереване

Полиция Армении задержала блогера и математика Михаила Вербицкого*, сообщили в правоохранительных органах в ночь на 13 июня. Мужчину разыскивали в России по уголовному делу. Будет ли процедура экстрадиции и в какие сроки, пока не сообщалось.