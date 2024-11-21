Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 11:32

На преподавателя-русофоба Вербицкого завели дело за призывы к терроризму

На экс-преподавателя ВШЭ Вербицкого завели уголовное дело о призывах к терроризму

Михаил Вербицкий. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Вербицкий

Михаил Вербицкий. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Вербицкий

Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ст. 205.2). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В отношении Михаила Вербицкого 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в сообщении.

Сейчас математик находится за рубежом.

Почему профессор государственной ВШЭ Вербицкий мечтает об ударах по России
Почему профессор государственной ВШЭ Вербицкий мечтает об ударах по России

Напомним, что математик Вербицкий критиковал в своём блоге Россию и СВО. Например, он заявлял, что ВСУ имеют право на удары по РФ и мирным жителям, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокусе». Согласно информации с официального сайта ВШЭ, профессор Вербицкий преподаёт на факультете математики.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar