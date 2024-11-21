На преподавателя-русофоба Вербицкого завели дело за призывы к терроризму
На экс-преподавателя ВШЭ Вербицкого завели уголовное дело о призывах к терроризму
Михаил Вербицкий. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Вербицкий
Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ст. 205.2). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В отношении Михаила Вербицкого 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в сообщении.
Сейчас математик находится за рубежом.
Напомним, что математик Вербицкий критиковал в своём блоге Россию и СВО. Например, он заявлял, что ВСУ имеют право на удары по РФ и мирным жителям, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокусе». Согласно информации с официального сайта ВШЭ, профессор Вербицкий преподаёт на факультете математики.