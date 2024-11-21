На преподавателя-русофоба Вербицкого завели дело за призывы к терроризму

Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ст. 205.2). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В отношении Михаила Вербицкого 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в сообщении.

Сейчас математик находится за рубежом.