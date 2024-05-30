Факультет русофобии: Почему профессор государственной ВШЭ Вербицкий мечтает об ударах по России На матфаке ВШЭ сложился костяк преподавателей во главе с профессором Михаилом Вербицким, критикующих Россию и специальную военную операцию. При этом они получают зарплату из бюджета России и прививают студентам прозападные ценности. 30 мая, 00:15 На матфаке ВШЭ сложился костяк преподавателей во главе с профессором Михаилом Вербицким, критикующих Россию. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © Shutterstock / FOTODOM / auddmin, K.unshu, © Youtube / Лекториум

— "Террористов" (по факту, видимо, просто запуганных таджиков, которых под пытками заставили взять на себя вину) пытали, причём видео с пытками было немедленно выложено в Интернет... Русня пробивает днище, одно за другим, — оставил мнение в LJ.Rossia** о трагедии в столичном "Крокусе" блогер Misha Verbitsky.

У него полно записей, в подобном ключе оценивающих события в России. Так, 21 марта блогер написал, что ракетные удары по Белгороду и убийство гражданских являются военным преступлением, но заявил, что в отношении России и русских это допустимо, и под украинские неонацистские лозунги призвал ВСУ уничтожать свою родину и народ.

Складывается впечатление, что Вербицкий считает удары по России допустимыми © Скриншот со страницы Misha Verbitsky в LJ.Rossia**

Кто такой Михаил Вербицкий

Согласно информации официального сайта Высшей школы экономики, профессор Михаил Вербицкий преподаёт на факультете математики. Если широкой общественности он известен как математик с мировым именем, то в более узких кругах его знают как одного из первых российских блогеров — Мишу Вербицкого (Misha Verbitsky). Правда, Вербицкий боится замарать репутацию работодателя, поэтому на своей страничке в LJ.Rossia** предупреждает: "Всё, что я пишу, является частным мнением и не отражает позицию НИУ ВШЭ как организации".

Страничка Вербицкого на сайте ВШЭ © Сайт НИУ ВШЭ

Вербицкий окончил элитную московскую школу № 57, в которой несколько лет назад разгорелся криминальный скандал, до 1990 года учился в МГУ, а после уехал в США, где проходил аспирантуру в Гарвардском университете. В Штатах он приобщился к так называемой контркультуре — движению, отрицающему традиционные культурные ценности и парадигмы. Суть явления сводится к тому, чтобы всегда быть против большинства. Так, проживая в Штатах, Вербицкий был против американской культуры, в связи с чем в середине 90-х вернулся в Россию и вступил в Национал-большевистскую партию* Эдуарда Лимонова.

Уже будучи в России, Миша Вербицкий вёл блог в модном на тот момент "Живом журнале" под псевдонимом tiphareth, где обсуждал такие темы, как самоубийство, наркомания и прочие. В итоге в 2005 году администрация ЖЖ удалила блог Вербицкого. В ответ он создал собственный аналог портала под названием LJ.Rossia** с точно таким же функционалом и схожим визуальным стилем, но без каких-либо ограничений, запрещался лишь спам. В 2013 году LJ.Rossia был заблокирован на территории России за распространение детской порнографии.

Однако Миша Вербицкий и его единомышленники продолжили поддерживать работу LJ.Rossia**, где математик публикуется и сегодня. Темы там обсуждаются далёкие от науки в целом и математики в частности.

В блоге Вербицкого полно жёстких оценок и заявлений, которые могут вполне потянуть на уголовную статью. Возможно, он не боится ответить за свои слова, потому что с 2016 года живёт в Бразилии. Это не мешает Вербицкому числиться заместителем заведующего лабораторией, получая зарплату из бюджета.

Фамилия Вербицкого встречается среди подписантов пресловутого Открытого письма российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной. Особо отметим, что имя математика там указано на западный манер без отчества, а также скрыта его принадлежность к ВШЭ. При этом сотрудники с других факультетов не скрывались и прямо указывали место работы. Всего ВШЭ упоминается среди подписантов 156 раз. Это о многом говорит.

Вербицкий боится замарать репутацию работодателя, поэтому на своей страничке в LJ.Rossia предупреждает: "Всё, что я пишу, является частным мнением и не отражает позицию НИУ ВШЭ как организации". © Скриншот со страницы Misha Verbitsky в LJ.Rossia**

Что известно о ВШЭ

Высшая школа экономики появилась в 1992 году по инициативе Егора Гайдара, автора реформ "шоковой терапии". Создавалась "вышка" в том числе на деньги Джорджа Сороса, пока в 2003 году его многочисленные фонды не оказались в России под запретом. Ректором ВШЭ по распоряжению Гайдара был назначен Ярослав Кузьминов, поэтому неудивительно, что в учебном заведении процветали либеральные ценности.

На протяжении последних лет Высшая школа экономики неоднократно фигурировала в скандалах. Например, в 2019 году профессор филологии ВШЭ Гусейн Гасанов назвал русский язык "убогим клоачным". В том же году приглашённый лектор ВШЭ Дмитрий Губин назвал ветеранов Великой Отечественной войны "фашистами" и "мразями".

В июле 2021 года по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина Ярослав Кузьминов был снят с должности ректора "вышки", которую он занимал почти 30 лет. Его место занял Никита Анисимов, до этого руководивший Дальневосточным федеральным университетом. Но даже сейчас, спустя три года, в ВШЭ продолжают работать преподаватели и научные сотрудники, открыто критикующие Россию.

Каких взглядов придерживаются коллеги Вербицкого

Самое интересное, что на матфаке ВШЭ Михаил Вербицкий не одинок в своих взглядах. Заведует лабораторией матфака ВШЭ Дмитрий Каледин, давний друг и единомышленник Михаила Вербицкого. Он также в 90-е годы обучался в США, затем работал в различных университетах Европы и Южной Азии, пока в 2009 году не получил приглашение на матфак ВШЭ.

Страничка Каледина на сайте ВШЭ © Сайт НИУ ВШЭ

Каледин известен своей ролью в фильме "Дау", запрещённом к показу в России из-за пропаганды порнографии. Снимался он вместе с женой Ольгой Шкабарнёй. Также математик ведёт собственный блог на платформе Михаила Вербицкого LJ.Rossia** под псевдонимом D. Kaledin.

У Каледина встречаются высказывания, которые вполне бы могли подпасть под статью о разжигании ненависти.

— У русских много неприятных свойств: лживость, лицемерие, ханжество, — но в моём личном топе одно — фантастическое умение в любой ситуации воспринимать себя любимых как невинную жертву. Мёртвые не имеют срама, а русские стыда, — пишет Каледин.

© Скриншот со страницы Каледина в LJ.Rossia**

Как и в случае с Михаилом Вербицким, имя Дмитрия Каледина можно обнаружить среди подписантов Открытого письма российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной. Имя вновь указано без отчества, а принадлежность к ВШЭ скрыта, хотя остальные регалии и должности соответствуют Каледину.

На матфаке ВШЭ есть ещё один блогер LJ.Rossia** — профессор факультета математики ВШЭ Екатерина Америк. До 2011 года она преподавала во Франции, пока её не позвали в московскую "вышку".

Страничка Америк на сайте ВШЭ © Сайт НИУ ВШЭ

В соцсетях Америк не скрывает своей близкой дружбы с Михаилом Вербицким. Её ничуть не смущает радикальная позиция блогера.

— Мой знаменитый друг Миша Вербицкий всегда опережал свою эпоху, — с восторгом пишет Америк.

У Америк также имеется свой блог на запрещённой в России площадке LJ.Rossia. Подобно Дмитрию Каледину последние годы Америк осторожна в своих публикациях, так как постоянно проживает в России. Но в 2014–2015 годах она себя не сдерживала и пиарила среди студентов акции Алексея Навального***. Сама при этом в них не участвовала, так как якобы уезжала в Бразилию.

— На "Фейсбуке"* обсуждают сходку по поводу Навального***. За считаные часы набралось уже тысяч десять желающих прийти. Надеюсь, всё пройдёт благополучно (студенты, осторожно там, и учиться не забывайте), — предупреждала Америк.

© Скриншот со страницы Америк в LJ.Rossia**

Положением дел в России Америк тоже была недовольна, особенно после воссоединения с Крымом. Жизнь в стране она сравнила с "пародией на сталинщину и гитлеровщину".

Предсказуемо, что имя Екатерины Америк также фигурирует под Открытым письмом российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной. Так же, как и у её коллег, без отчества и указания принадлежности к ВШЭ.

Кто ещё подписал письмо против СВО

Под письмом есть подпись Александры Скрипченко без указаний отчества и причастности к ВШЭ. Так же зовут декана матфака, которого назначили в октябре 2020 года.

Страничка Скрипченко на сайте ВШЭ © Сайт НИУ ВШЭ

В интервью "Вышке для своих" она призналась, что к моменту назначения не имела какого-либо опыта административной работы на руководящих постах. Это, впрочем, не помешало ей давать интервью изданиям, не скрывавшим своей антироссийской направленности. Так, одним из первых оказался журнал DOXA****, основанный выпускниками ВШЭ и в 2024 году запрещённый в России.

Впрочем, радикальных заявлений, тем более в публичном поле, Скрипченко не делала, ограничившись феминистской повесткой.

© Журнал DOXA****

Лайф нашёл на матфаке ещё 16 человек из преподавательского состава, чьи имена совпадают с подписантами письма против войны с Украиной.

Например, ординарный профессор и член-корреспондент РАН Борис Львович Фейгин, официальный сотрудник ВШЭ. Под письмом же присутствует имя Бориса Фейгина, просто математика. Или, например, Наталья Яковлевна Амбург, доцент математического факультета ВШЭ. Ещё один пример — доцент математического факультета ВШЭ Александр Маркович Поволоцкий. Его коллега — кандидат физико-математических наук Александр Поволоцкий. Это лишь преподаватели матфака ВШЭ, не считая аспирантов и административный персонал.

P. S.

Складывается впечатление, что в государственной Высшей школе экономики на бюджетные деньги с 2009 года содержатся профессора, доценты и преподаватели, которые не просто ненавидят Россию, но желают её уничтожения. При этом взглядов своих они не скрывают.

Эти люди учат будущих русских учёных-математиков. Но можно ли быть уверенными, что при подобных взглядах в стенах математического факультета Высшей школы экономики они действительно занимаются наукой, а не идеологической "промывкой мозгов"?

Похоже на то, что сложившийся на матфаке костяк действует согласованно и отдельно от остальных преподавателей ВШЭ, что видно на примере письма "против войны". Это может говорить о скоординированных действиях, а значит, и о наличии руководства, целей и задач. Возможно, правоохранительным и надзорным органам необходимо обратить внимание на ситуацию, сложившуюся на матфаке ВШЭ.

* Признана судом экстремистской, запрещена в РФ. ** Внесён в реестр запрещённых сайтов. *** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму. **** Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.

Фото © ТАСС / Илья Питалев Нужно ли зачистить ВШЭ от сотрудников, которые придерживаются антироссийских взглядов? 0 Давно пора, потому что это государственный вуз и там учат студентов Не нужно, если они не озвучивают свои взгляды и не учат студентов плохому Пусть с этим разбираются правоохранительные органы

Авторы Арсений Гурский