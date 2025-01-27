МВД России объявило в розыск математика Вербицкого*
Математик Михаил Вербицкий*. Обложка © Wikipedia.org / Михаил Вербицкий*
Российское МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого, который является фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму. Об этом говорится в розыскной базе министерства.
«Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных без уточнения статьи.
Напомним, Михаил Вербицкий* стал фигурантом уголовного дела о призывах к террористической деятельности в ноябре 2024 года. Он неоднократно выступал с критикой спецоперации и призывал «понять» террористов из «Крокус сити холла». Сейчас математик находится не в России. 10 января его внесли в список террористов и экстремистов.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.