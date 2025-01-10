Блогер-математик Вербицкий* внесён в список террористов и экстремистов
Михаил Вербицкий*. Обложка © verbit.ru
Математик и блогер Михаил Вербицкий* пополнил российский перечень террористов и экстремистов, его обвиняют в оправдании терактов в России, в том числе он неоднократно лояльно высказывался об устроивших массовый расстрел в «Крокусе» преступниках.
«Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969 г.р., г. Москва», — сказано на сайте Росфинмониторинга.
Как сообщалось осенью 2024 года, против математика и блогера Михаила Вербицкого* было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Он также постоянно критиковал СВО и предлагал с пониманием отнестись к убийцам, устроившим теракт в «Крокусе». Сейчас Вербицкий* проживает за рубежом.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.