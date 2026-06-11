Готовивший теракт в Москве иностранец скрывался в Испании и находился в розыске
Готовивший теракт в Москве иностранец скрывался в Испании и был в розыске. Обложка © ЦОС ФСБ России
Иностранец, задержанный за подготовку теракта против военнослужащего Минобороны РФ в Москве, до переезда в Россию несколько лет жил в Испании. Он скрывался там из-за уголовного розыска на родине. Кадры с признанием фигуранта распространила ФСБ. На видео он рассказал о своём прошлом и обстоятельствах выхода на контакт с украинскими структурами.
Готовивший теракт в Москве иностранец скрывался в Испании и был в розыске. Видео © ЦОС ФСБ России
«У себя на родине я находился в розыске по уголовному делу, поэтому я последние три года проживал в Испании нелегально», — сказал он.
Он утверждает, что впоследствии познакомился с гражданами Украины, которые предложили ему связаться с СБУ в обмен на помощь в оформлении европейских документов. Позже, как следует из его показаний, он самостоятельно написал в телеграм-чат СБУ и предложил свои услуги.
Напомним, ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на военнослужащего Министерства обороны РФ. Операция проводилась в рамках работы по пресечению террористической деятельности. Задержанный — иностранец 1990 года рождения — действовал по заданию украинских кураторов и планировал убийство с применением огнестрельного оружия.
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