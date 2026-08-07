СК возбудил дело против иноагента Катерины Гордеевой*
Катерина Гордеева*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой*, включённой в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК.
По версии следствия, Гордеева* подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.
Основанием для возбуждения дела стали публикации в соцсетях журналистки. По данным ведомства, психолого-лингвистические исследования показали, что эти материалы содержат заведомо ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины.
В СК заявили, что противоправная деятельность была выявлена и пресечена в результате совместной работы следователей и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время, по информации ведомства, рассматривается вопрос об объявлении Катерины Гордеевой* в международный розыск. Следственные действия по делу продолжаются.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко** по статье об уклонении от обязанностей иноагента, и Останкинский межрайонный следственный отдел ведёт расследование. Ему планируют заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения, а также решается вопрос об объявлении в розыск.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Признана на территории РФ иноагентом.
** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.