Ямпольская поставила точку в том, что грозит Пугачёвой за длинный язык её мужа-иноагента

В РФ не будут «отменять» Аллу Пугачёву, несмотря на антироссийские действия её супруга Максима Галкина*. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым. Она пояснила, что для действий со стороны властей Примадонна должна нарушить закон.

«В России, если речь не идёт о нарушениях закона, никогда ничего запрещаться и отменяться не будет», — добавила Ямпольская. По словам советника российского лидера, таким занимаются лишь в тех странах, где нет своей культуры и пытаются расправиться со всем русским.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва продлила права на товарный знак Alla Pugachova в России. Ранее бренд использовался в коллекции обуви, выпущенной совместно с компанией «Эконика».

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