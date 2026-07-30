«Похожа на каракатицу»: Критик Соседов жёстко прошёлся по молодящейся Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о певице Алле Пугачёвой после её появления на фестивале в Юрмале. Он заявил, что звезда пытается любой ценой удержаться в центре внимания.

«Вы только посмотрите на неё… Она же похожа на каракатицу. Она пытается смеяться над своим образом, но делает ещё хуже», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.

По его мнению, попытки Пугачёвой выглядеть моложе только усиливают негативное впечатление, а прежнюю славу ей уже не вернуть. Соседов отметил, что ему жаль наблюдать за тем, во что превратились публичные выходы некогда большой артистки.

Эксперт также предположил, что певица продолжит делать провокационный контент, чтобы о ней не забывали. При этом новые релизы Пугачёвой он принципиально не слушает, считая, что сейчас она не способна выпустить «хоть что-то достойное для ушей слушателей».

Ранее Сергей Соседов заявил, что востребованность Аллы Пугачёвой уже никогда не вернётся в прежнее русло. По оценке критика, она «потеряла себя» и утратила прежний уровень.