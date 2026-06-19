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19 июня, 10:10

«Очень низко пала»: Пугачёву подняли на смех за нелепые попытки молодиться

Критиков Соседов: Молодящаяся Пугачёва уже никогда не будет востребована

Обложка © РИА Новости / Виталий Невар, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © РИА Новости / Виталий Невар, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Востребованность певицы Аллы Пугачёвой уже никогда не вернётся в прежнее русло, поскольку она «потеряла себя» и утратила прежний уровень, уверен музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что с тревогой наблюдает за попытками артистки вновь напомнить о себе и вернуть прежнюю популярность.

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«Алла очень низко пала и мне смешно видеть, как она пытается молодиться, как она пытается перезапустить своё творчество», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.

По его словам, восстановить прежний статус невозможно вне зависимости от внешних изменений, а основная аудитория певицы осталась в России. За пределами страны Пугачёва не востребована, а в РФ её пик популярности прошёл много лет назад. Артистке следовало завершить карьеру значительно раньше, полагает Соседов.

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Ранее Алла Пугачёва в мини-платье и кроссовках прогулялась с мужем по набережной Лимасола. Для променада юморист облачился в серую футболку, чёрные шорты и белые кеды. Певица шла сбоку от спутника, держась с ним за руку.

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Борис Эльфанд
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