«Зачем мне это надо?» Татьяна Буланова отказалась стать второй Примадонной

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отреагировала на сравнение себя с перебравшейся на Кипр певицей Аллой Пугачёвой. Она рассказала, как журналист Отар Кушанашвили прочил ей стать второй Примадонной. Звезда, по её словам, такой судьбы для себя не желает.

«А я говорю — а зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее первая. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — подчеркнула собеседница kp.ru.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, какой стресс пережила, когда хотела поступить в театральный вуз, куда её не взяли из-за проблем с дикцией. Певица отметила, что сильно плакала, потому что очень хотела на актёрское отделение.