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14 июня, 09:53

«Зачем мне это надо?» Татьяна Буланова отказалась стать второй Примадонной

Татьяна Буланова призвала перестать сравнивать её с Аллой Пугачёвой

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин, Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин, Вадим Тараканов

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отреагировала на сравнение себя с перебравшейся на Кипр певицей Аллой Пугачёвой. Она рассказала, как журналист Отар Кушанашвили прочил ей стать второй Примадонной. Звезда, по её словам, такой судьбы для себя не желает.

«А я говорю — а зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее первая. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — подчеркнула собеседница kp.ru.

«Время новинок и впечатлений»: Буланова назвала золотую эпоху российской музыки
«Время новинок и впечатлений»: Буланова назвала золотую эпоху российской музыки

Ранее Татьяна Буланова рассказала, какой стресс пережила, когда хотела поступить в театральный вуз, куда её не взяли из-за проблем с дикцией. Певица отметила, что сильно плакала, потому что очень хотела на актёрское отделение.

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Борис Эльфанд
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